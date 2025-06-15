Son Dakika Haberi... Bakan Eli Cohen, Bat Yam'daki olay yerinde açıklamalarda bulundu.
"YIKILAN HER BİNAYA KARŞILIK 100 BİNA YIKILACAK"
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Cohen, "Tarihi günlerdeyiz ve böyle günlerde zorlu manzaralar da görüyoruz; İran nükleer silahların yanı sıra yüzlerce balistik füzeyle silahlanmak istiyordu; İsrail'de düşen her bir binaya karşılık Tahran ve İran'da 100 bina yıkılacak" ifadelerini kullandı.
NETENYAHU DA BAT YAM'A GİTTİ
Ayrıca İsrail Başbakanı Netenyahu da Bat Yam'a gitti.
Başbakan Sözcüsü'nün bakanlara "İran konusuyla ilgili röportaj vermemesi" talimatı verildiği ileri sürüldü.