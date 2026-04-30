İsrail Dışişleri Bakanı, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlerin Yunanistan'da karaya çıkarılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. 58 tekneden oluşan ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyı taşıyan filonun, uluslararası sularda hedef alındığı bildirildi.

İsrail’e ait savaş gemilerinin filoyu çevreleyerek abluka altına aldığı, askerlerin botlarla bazı gemilere çıkarak kontrol sağladığı ve kimi tekneleri alıkoyduğu ifade ediliyor. Operasyon sırasında 18 gemiyle iletişimin tamamen kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Girit Adası’nın yaklaşık 54 mil batısında meydana gelen olayda, çok sayıda savaş gemisi ve insansız hava aracının filoyu çevrelediği ifade edildi. Müdahalenin, Yunanistan karasularına yakın ancak uluslararası hukuk açısından açık deniz statüsündeki bir bölgede gerçekleştiği vurgulandı.

İsrail Ordu Radyosu, donanmanın filoya ait 58 tekneden 7’sine el koyduğunu doğrularken, müdahale edilen toplam tekne sayısının 22’ye ulaştığı aktarıldı. Filoda bulunan 31 Türk aktivistin durumu ise yakından takip ediliyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır” ifadelerine yer verildi.

Filoda yer alan vatandaşlar için girişimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, “İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“İNSANİ YARDIM HEDEF ALINIYOR”

Gemilerde bulunan aktivistler, müdahale anlarını “tehlikeli manevralar” ve “yoğun drone hareketliliği” olarak tanımladı. Yayına katılan aktivist Hakan Kaya, donanma unsurlarının güçlü projektörlerle tekneleri hedef aldığını ve riskli hamlelerle sivil gemileri durdurmaya çalıştığını ifade etti.

Filoda yer alan İspanyol aktivist Mi Hoa Lee ise yaptıkları yolculuğun tamamen insani amaç taşıdığını belirterek, herhangi bir yasa dışı faaliyet içinde bulunmadıklarını dile getirdi. Lee, hedeflerinin uzun yıllardır süren ablukayı kırmak olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, operasyona ilişkin ayrıntılı açıklama yapmazken, Gazze ablukasının sürdürülmesinde kararlı olduklarını belirtti. Yetkililer, farklı senaryolara karşı hazırlıklı olunduğunu ifade ederek sürece ilişkin sorumluluğun Dışişleri Bakanlığı’na devredildiğini açıkladı.