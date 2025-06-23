İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.

İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.

Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.

Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken, İranlı yetkililer gün içinde İsrail'in 10'dan fazla kente saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın Kirmanşah kentindeki askeri tesislere saldırı düzenliyor.