İran medyasında yer alan haberlere göre gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ı vuran İsrail, İran'ı bir kez daha vurdu.
Saldırının Tebriz kentine yapıldığı kaydedilirken, havalimanının da hedef alındığı öne sürüldü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise saldırılara ilişkin, "İsrail'in pişman olacağını" ifade etti.
İran'daki Cemkeran Camii'ne ‘intikam’ sembolü kırmızı bayrak çekilirken, Pezeşkiyan'ın detaylı açıklama yapması ve İran halkına seslenmesi bekleniyor.
ÖNCE TEBRİZ ŞİMDİ DE ŞİRAZ
Tahran'a yönelik saldırı haberlerinin ardından Şiraz kentine yönelik de saldırı görüntüleri ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
İsrail, İran'a geniş kapsamlı saldırı başlattı. İsrail hava sahası süresiz olarak uçuşlara kapatılırken, İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü.