İsrail haftalar sonra ilk kez Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah komutanını hedef aldık" ifadelerini kullandı.

'TRUMP İLE ORTAK HEDEFLERİMİZ VAR'

İlerleyen saatlerde Trump ile görüşeceğini belirten Netanyahu, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dostlarımızla sürekli temas halindeyiz. Başkan Trump ile neredeyse her gün konuşuyorum. Aramızda tam bir koordinasyon var sürpriz yok. Ortak hedeflerimiz var ve en önemli hedef, İran'dan tüm zenginleştirilmiş malzemenin çıkarılması ve İran'ın zenginleştirme kabiliyetlerinin sökülmesidir” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise İsrail ordusunun Lübnan'da saldırılarına devam ettiğini belirterek 2 Mart'ta saldırıların genişletilmesinden bu yana 2 binden fazla Hizbullah mensubunun hedef alındığını açıklamıştı.

SAVUNMA BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkesin ardından ilk defa Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanının hedef alındığı iddia edildi.

