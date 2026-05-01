İsrail ordusunun Akdeniz’de uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na indi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE VATANDAŞI VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre uçakta 59 kişi bulunuyor ve bunlar arasında çok sayıda ülkenin vatandaşları yer alıyor.

Uçakta Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan katılımcılar da yer alıyor.

31 YARALI AKTİVİST SİTİA HASTANESİ’NE SEVK EDİLMİŞTİ

Türkiye'ye getirilmeden önce Yunanistan'da karaya çıkarılan aktivistlerden yaralı olduğu bildirilen 31 aktivist ise ilk müdahalenin ardından Yunanistan’ın Sitia Hastanesi’ne sevk edilmişti.

26 NİSAN’DA AKDENİZ’E AÇILDI

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkmıştı. Sicilya’daki katılımlarla genişleyen filo, 39 ülkeden 345 kişinin yer aldığı bir yapıya ulaşarak 26 Nisan’da yeniden Akdeniz’e açıldı.

29 NİSAN’DA ABLUKAYA ALINDILAR

İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi, Girit açıklarındaki uluslararası sularda filoya müdahale ettiği ve teknelere baskın düzenleyerek çok sayıda aktivisti gözaltına aldığı bildirildi. Operasyonda 175 kişinin alıkonulduğu, bazı aktivistlere kötü muamele edildiği iddia edildi.

TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

Müdahale sırasında bazı teknelerin zarar gördüğü ve yolculuğa devam edemez hale geldiği aktarıldı. Serbest bırakılan aktivistlerin bir kısmı Girit’e ulaştırılırken, filo kapsamındaki bazı teknelerin ise Yunan kara sularına geçerek faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.