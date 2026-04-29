Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

7 SAVAŞ GEMİSİ BULUNUYOR

Filodakilerden alınan bilgiye göre teknelerin üzerinde çok sayıda dron görüldü, bazı teknelere lazer tutuldu ve işaret fişekleri atıldı. Abluka altına alınan filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi.

'GERİ DÖN' UYARISI

İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen unsurlar tarafından yardım teknelerine, filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

'EL KOYMAYA BAŞLADIK'

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık" ifadesini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.