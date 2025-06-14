İsrail, sabaha karşı olan İran misillemesinin ardından saat 12.00'de yeniden Tebriz'i vurmaya başladı.

İRAN SABAH SAATLERİNDE BEŞİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLATMIŞTI

İsrail, İran’ın Tebriz, Şiraz ve Burucerd kentlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda havalimanları hedef alındı, en az 20 İranlı üst düzey komutanın hayatını kaybettiği bildirildi. İran, saldırıyı "savaş ilanı" olarak nitelendirdi. İsrail ise "Uzun soluklu bir operasyona hazırlıklı olmalıyız" açıklamasını yaptı. İran, Tel Aviv’e misilleme füzeleriyle karşılık verdi. Beşinci dalga füze saldırısının başlatıldığı duyuruldu.

İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 3'E, YARALI SAYISI 91'E YÜKSELDİ

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail basını da İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı.

İRAN'DAN 3 ÜLKEYE UYARI!

İran, Fransa, ABD ve İngiltere'ye İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeleri taktirde bölgedeki üs ve gemilerini hedef alacaklarını duyurdu ve 'durdurmaya kalkarsanız vururuz' mesajı verdi.

LÜBNAN HAVA SAHASINI AÇTI

Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, Sivil Havacılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Lübnan hava sahasının cumartesi sabah 10.00’da yeniden açıldığını duyurdu.