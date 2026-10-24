Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı Adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, kürsüde konuşurken yuhalandı. Bağımsız Avukatlar Grubu Adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç, konuşmasının ardından kürsüden inerken salonda LGBT bayrağı açıldı. Buna tepki gösteren bir grup ise sloganlar atarak bayrak açanlara saldırdı. Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi

AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

Birgün'ün aktardıklarına göre; Avukatlar Grubu Adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç, kürüsye çıkarak konuştu. Dinç, konuşmasının ardından kürsüden inerken salonda sandalyelerin olduğu alanda bazı kişiler tarafından LGBT bayrağı açıldı. Buna tepki gösteren bir grup ise sloganlar atarak bayrak açanlara saldırdı. Divan Başkanı Karagülle, saldıranların Ankara Barosu üyesi 5 kişi olduğunu açıkladı. Değişim İçin Avukatlar Grubu ise salonu terk etti. Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.

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