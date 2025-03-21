İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda baro başkanı ve avukatın yanı sıra yurt dışından gelen gözlemciler de izledi.

KARAR AÇIKLANDI

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada karar çıktı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik yönetimin değiştirilmesi talebiyle açılan davada mahkeme, mevcut başkan ve yönetimin görevden alınmasına ve yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

AVUKATLAR SALONU TERK ETMİŞTİ

İzleyicilerin fazla olması dolayısıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen davada mahkeme heyeti avukatları salondan çıkarmak istedi. Bunun üzerine salonda gerilim yaşandı. Heyet salona polisleri çağırdı. "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla heyeti protesto eden avukatlar reddi hakim talebinde bulunarak salonu terk etti.