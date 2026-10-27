Rusya’da ağustos ayında dron saldırısının hedefi olan ve Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.
EŞLİK ETTİLER
147,8 metre uzunluğundaki tanker, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörlerinin refakatinde ilerledi.
DENİZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Tankerin Boğaz’dan geçişi nedeniyle deniz trafiği her iki yönde de geçici olarak askıya alındı. Tankerin İstanbul Boğazı’ndaki seyri havadan kaydedildi.