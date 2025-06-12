Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 8,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.