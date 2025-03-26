İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim belli oldu. CHP'li Aslan 177 oy aldı, Cumhur İttifakı'nın ortağı AKP'li Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı.

BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN OLDU

İBB Meclis üyesi Nuri Aslan başkan vekili oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, el yazısıyla vekalet verdiği Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyordu.

Meclis üyeleri yakalarına 'Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları' yazılı yakalığı taktı.

CHP'de Nuri Aslan, AKP'de Zeynel Abidin Okul aday gösterildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla tutuklanması üzerine bugün İBB Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. 3. tur oylamada 177 oy alan CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili seçildi

NURİ ASLAN KİMDİR?

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2017 arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018’de BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014-2021’de İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Aynı zamanda 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği ve 2011-2019 arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

2019-2024 döneminde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev alan Aslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçildi.

15 Nisan 2024’te İBB Meclisi tarafından 1. Başkan Vekili olarak görevlendirilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.