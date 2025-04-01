CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasıyla başlayan boykot süreci geniş kitlelere yayılınca savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, boykot çağrısı yapanlara Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik soruşturması açıldı.

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaların da bu soruşturma kapsamında birleştirileceği öğrenildi

NE OLMUŞTU?

CHP liderinin başlattığı boykotun ardından sosyal medya üzerinden milyonlarca kullanıcı boykot kampanyasına destek verdi. Toplumun her kesiminden destek alan boykot çağrılarına bir yenisi de gene sosyal medya kullanıcılarından geldi. Gençlerin örgütlediği boykot kampanyasının bu yeni adımında boykot tarihi 2 Nisan 2025 olarak açıklandı.

2 Nisan Tüketim Boykotu adıyla duyuruları yapılan çağrıya bir destek de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."

TEPKİLER PEŞPEŞE GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasına tepkiler gecikmedi. Sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı savcılığın kararını eleştirirken Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.