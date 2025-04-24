İstanbul'da dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından onlarca artçı sarsıntı meydana geldi.

Bu sabah ise saat 07:19'da İstanbul güne depremle uyandı.

AFAD'da yer alan verilere göre; Marmara Denizi'nin 24.5 kilometre açıklarında Büyükçekmece'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre ise; depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedildi. Derinliğinin ise 16,9 kilometre olduğu kaydedildi.

"TRAKYA KOLUNU DOĞU UCUNU ARTÇI DEPREMLERLE TAMAMLIYOR"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise deprem sonrası yaptığı paylaşımda, "Kaygılanacak bir durum yok" diyerek şunları kaydetti:

"İlginçtir, M6,2 ile Silivri önünden başlayan kırılma Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde doğudaki Büyükçekmece’ye doğru uzanıyor. En don 07.19’da Sinanoba denizinde M4,6 oldu. Trakya kolunu doğu ucunu artçı depremlerle tamamlıyor. Ancak gittikçe gerginliği düşüyor. Beylikdüzü’ne geçmesini beklemiyorum. Ne var ki Büyükçekmece-Çatalca kırığını kesti. Kaygılanacak bir durum yok."

İlginçtir, M6,2 ile Silivri önünden başlayan kırılma Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde doğudaki Büyükçekmece’ye doğru uzanıyor. En don 07.19’da Sinanoba denizinde M4,6 oldu. Trakya kolunu doğu ucunu artçı depremlerle tamamlıyor. Ancak gittikçe gerginliği düşüyor. Beylikdüzü’ne… pic.twitter.com/LuEEsWGPjA — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 24, 2025

DEPREMLER GECE DE DEVAM ETTİ

İstanbul'da artçı depremler gece yarısı da devam etti.

Saat 03.59'da 3,3 saat 04.20'de ise 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara'da artçı deprem sayısı ise 150'ye yaklaştı.

Saat 03.59'da 3,3 saat 04.20'de ise 4,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Marmara'da artçı deprem sayısı ise 150'ye yaklaştı.

Artçılardan 8'sinin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü.