İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenlendiğini ve 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Barosu 19 Mart operasyonlarını protesto eylemlerinde 21 Mart'tan bu yana 20'si çocuk 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 177'sinin tutuklandığını açıkladı. Baro açıklamasında, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32. Maddesi uyarınca tutuklama kararı ölçüsüzdür, Anayasa ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri hakkının, özgürlük ve güvenlik hakkının, öğrenciler bakımından eğitim hakkının ihlâlidir." denildi.
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