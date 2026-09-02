İstanbul Valiliği, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Türk bayraklı iki ticari geminin çarpıştığını açıkladı.

Valilik açıklamasına göre, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde bulunan ALSU isimli gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri ve çok sayıda deniz unsuru da katıldı.

Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür herhangi bir hasar tespit edilmedi.

10 PERSONELE ULAŞILAMIYOR

Valilik, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi ile gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin gemiye ve mürettebata ulaşmak amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

-Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli’ye intikal eden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır.

-Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

-Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı görülmüştür.

-Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.