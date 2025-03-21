İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Bu karar, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak ilgili mevzuatta yapılan güncelleme ile hayata geçirildi.

Buna göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi.

KARARIN DETAYLARI

- Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

- Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

- Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.