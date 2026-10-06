İstanbul Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Olay, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından yakalanan 15 yaşındaki şüpheli kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: -06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. -Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. -Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. KAYMAKAM: "7 KIZ ÖĞRENCİMİZ YARALANMIŞTIR" Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de açıklamada bulundu. Öneği 7 kız öğrencinin yaralandığını bildirdi Öneği yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: -Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fatma Muhit tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır” ifadelerini kullandı. -Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F.M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır. "ÜÇ ÖĞRENCİMİZİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR" -Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.