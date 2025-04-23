İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD üçüncü depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Artçı depremler sürüyor.
AFAD'DAN UYARI: ARAMAYIN SMS ATIN
AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin” uyarısı yapılarak şunlar kaydedildi:
“Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" şeklinde paylaşım yaptı.