Marmara Denizi'nin 24.6 kilometre açıklarında Silivri çevresinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 13:36'da meydana gelirken derinliğinin ise 9,91 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Kağıthane gibi semtlerde hissedildi. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 11.7 kilometre olarak açıkladı. 

 