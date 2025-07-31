Marmara Denizi'nin 24.6 kilometre açıklarında Silivri çevresinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 13:36'da meydana gelirken derinliğinin ise 9,91 kilometre olduğu kaydedildi.
Deprem İstanbul'da Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Kağıthane gibi semtlerde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 11.7 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km
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