Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde iki artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin de 6,96 olduğu aktarıldı.

4'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI

Söz konusu artçıdan sonra Büyükçekmece açıklarında bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 20.33'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Sarsıntının deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Saat 21.07'de 3,7 büyüklüğündeki artçı da 7,02 derinlikte meydana geldi. Bir artçı daha meydana geldi; bunun büyüklüğü de 3,5 olarak ölçüldü.

PROF. DR. ERCAN SÖZCÜ TV'DE YORUMLADI

Peş peşe artçıların ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremi Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz ile 'Öncesi Sonrası Gece' programında yorumladı.

Övgün sosyal medyada yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.

Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim.

Sürmezse kaygımız biter."

BAKAN KURUM HASAR İHBARLARINI AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını belirterek şunları söylemişti:

"Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu."

AFAD VE KANDİLLİ'DEN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremlerin saati, büyüklüğü ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlere aşağıda yer alan site linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞTE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Düzce, Muğla, Tokat, Hatay, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...