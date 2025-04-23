Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde depremin ardından 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından İstanbul'da herkes sokaklara döküldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.



4.9 VE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜ'NDEN İKİ DEPREM DAHA



AFAD tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 12.51'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 13.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI

Deprem sonrası AFAD'tan halka kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz."

NACİ GÖRÜR: YERİ ANLAMLI

Deprem sonrası değerlendirmede bulunan Naci Görür, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." dedi.

OKAN TÜYSÜZ DEPREMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz depreme dair ilk değerlendirmesinde, "Önemli bir deprem. İstanbul'da büyük deprem beklediğimiz bölgede meydana gelen ve Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde meydana gelen deprem. Ana kolda mı yan kolda mı olduğu henüz belli değil. Birkaç saat içerisinde fay çözümü yayımlanır. Bu da bize çok önemli ışık tutar. İstanbul'u etkilemesi beklenen fayın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

Tabii bu öncü olduğu anlamına gelmez. Bu bölgede büyük deprem bekliyoruz ama bir depremin öncü olduğunu anlamak için uzunca bir süre beklemek gerekiyor. Şu anki haliyle bağımsız bir deprem gibi görünüyor.