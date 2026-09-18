İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi adı altında faaliyet göstererek yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto para yatırımı vaadiyle dolandırdığı öne sürülen uluslararası yapılanmaya yönelik İstanbul ve Muğla’da geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyona; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Interpol birimleri katıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin çalışma yöntemleri ile para trafiği detaylı şekilde incelendi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE MAĞDURLARA ULAŞTILAR

Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto para yatırımı içerikli reklamlar yayımlayarak yabancı ülke vatandaşlarına ulaştığı belirlendi.

Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle mağdurları sisteme dahil ettiği ve yatırım yapmaya yönlendirdiği tespit edildi.

SAHTE KAZANÇ GÖRÜNTÜLERİYLE DAHA FAZLA PARA İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcilerinin mağdurlarla iletişim kurduğu ve şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturulduğu belirlendi.

Bu yöntemle mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği, parasını çekmek isteyen kişilerden ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçeler öne sürülerek yeniden ödeme talep edildiği öne sürüldü.

Mağdurlar tarafından yatırılan paraların ise daha sonra yurt dışındaki banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLERİN SAHİPLİK YAPISINDA İSRAİL BAĞLANTISI TESPİTİ

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusunun incelenmesi sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkede yaşayan kişilerin hedef alındığı organize bir dolandırıcılık ağı bulunduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.

İKİ YILDA 13 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan mali incelemelerde, yapılanmanın iki yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve çalışan maaşları kapsamında olduğu değerlendirilen finansal işlemlerinin yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi.

286 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından, 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese bugün saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra adreslerdeki arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik Interpol destekli yürütülen soruşturma ve operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı hâline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan elde edilen kazancın izini sürüyor; failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür.

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir.

Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir.

Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun detaylarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

-İçişleri Bakanlığımız ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği’nin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda;

-Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi.

-Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şahsın çalıştığı belirlendi.

-Bugün suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

-Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu.

-Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Operasyonların hız kesmeden süreceği mesajı verilerek “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.