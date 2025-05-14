İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su tarifelerinde artış kararı aldı. İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre konut abonelerinin yaklaşık yüzde 85’ini kapsayan 1. kademe su birim fiyatına yüzde 10 oranında zam yapıldı.
Alınan bu kararla birlikte, 1. kademedeki suyun metreküp fiyatı 42,37 TL’den 46,62 TL’ye yükseldi.
Kasım 2024’te alınan karar doğrultusunda İSKİ, su tarifelerini her ay TÜFE ile Yİ-ÜFE oranlarının ortalamasına göre otomatik olarak güncellemeye başlamıştı.