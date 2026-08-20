İstanbul'da deprem fırtınası sürüyor. Gece ve sabah saatlerinde devam eden hareketlilik, en dikkat çekici sarsıntının 3.2 büyüklüğünde kaydedilmesiyle vatandaşlarda kaygı yaratmıştı. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre az önce saat Adalar'da yine sallandı.

3.1 büyüklüğündeki depremin, saat 11.30'da yerin 11 km altında gerçekleştiği kaydedildi.

MİKRO DEPREMLER GECE BOYU SÜRMÜŞTÜ

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her büyük depremin arkasından artçı depremler olur ancak her büyük depremden önce öncü deprem olmaz. Bir depremin ya da depremlerin öncü olduğu arkasından büyük deprem gelince anlaşılır. Adalar fayı üzerinde meydana gelen mikrodepremler, bu fayın aktif olduğunu işaret etmek dışında bir anlam taşımaz. Bekleyip göreceğiz."



İstanbul'daki mikrodepremler

AHMET ERCAN TSUNAMİ DETAYI VERDİ

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Adalar'ın güneybatısında etkinleşen sarsıntıların halkı gereksiz paniğe sevk etmemesi gerektiğini belirtti. Deprem kestirimlerinin sadece küçük sarsıntı sayısına bakılarak yapılamayacağını, yerin yaklaşık 12 fiziksel özelliğinin izlendiğini aktaran Ercan, uzun vadeli projeksiyonunu paylaştı.

Kuzey Marmara'da 7 ila 10 kilometre odak derinliğinde iki ana deprem beklediğini belirten Ercan, kırılmanın yatay bileşeninin 1.5-2 metre sağ atımlı, düşey bileşeninin ise yaklaşık 1 metre olacağını kaydetti. Süpürtü (tsunami) dalga yüksekliğinin 2.5 metreyi aşmayacağını öngören Ercan, büyük deprem için takvim olarak en erken 2045, en olası dönem olarak 2075 yılını işaret ederken sürecin 2150'ye kadar gecikebileceğini ifade etti.