Silivri’de Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de bir açıklama yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güner şu ifadeleri kullandı: Silivri’de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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