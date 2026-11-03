İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü aktardı.

Valiliğin açıklamasında, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AKOM: Soğuk ve yağışlı hava İstanbul'da etkili olacak

İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, kentte çarşamba itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. 18-20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların azalarak 12-14 derece aralığına gerileyeceği öngörülüyor.

İstanbul'un farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da yarından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava akımının etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam ederken çarşamba (yarın) itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bölgeye giriş yapması bekleniyor.

Bu nedenle hafta boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halen 18-20 derece civarında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba itibarıyla azalarak 12-14 derece aralığına, mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Ayrıca bugün, gün boyu aralıklarla hafif şekilde devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinde (16.00-22.00) etkisini artırarak aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların çarşamba sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış gözlemlenebileceği öngörülüyor.