Son Dakika Haberi... İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin ardından, Kütahya'da da peşi sıra depremler meydana gelmişti.
Bugün de Akdeniz'de Muğla açıklarında bir deprem meydana gelirken, son olarak Ordu'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Ünye'nin Yüceler ilçesinde meydana gelen depremin 8.3 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 30, 2025
YUCELER-UNYE (ORDU) https://t.co/w0QUOWHmCk
30.04.2025, 15:00:04 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 8.3 km#Kandilli
"OLABİLECEK EN BÜYÜK DEPREM 6.6'DIR"
Depremin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Avrasya ile Anadolu Levhaları arasındaki sağ yönlü deformason zonunu sadece Kuzey Anadolu Fayı temsil etmez" diyerek şunları kaydetti:
"Deformasyon Karadenize doğru azalır. Fayların hızları birkaç mm/ yıl dır. Olabilecek en büyük deprem M 6,6 dır."
3,4 ÜNYE-KARADENİZ DEPREMÎ— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) April 30, 2025
Avrasya ile Anadolu Levhaları arasındaki sağ yönlü deformason zonunu sadece Kuzey Anadolu Fayı temsil etmez. Deformasyon Karadenize doğru azalır. Fayların hızları birkaç mm/ yıl dır. Olabilecek en büyük deprem M 6,6 dır.
Geçmiş olsun. pic.twitter.com/rCiZ4nzWd0