İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin Haziran ayı verilerini açıkladı. 2026 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,14 olarak gerçekleşti. 2025 Haziran ayına göre 2026 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksinde yüzde 35,94 olarak kaydedildi. ENFLASYON CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK TÜİK ise haziran ayına ilişkin resmi enflasyon verilerini 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Açıklanacak veriyle birlikte emekli ve memurların yılın ikinci yarısında maaşlarına yansıyacak zam oranı belli olacak. TÜİK verisi İTO’nun hesaplamasına uygun şekilde açıklanırsa 6 ayda bir enflasyon kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 17,94 zamma hak kazanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplamda yüzde 13,69 artış yapılacak.

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