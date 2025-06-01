Son dakika... İstanbul Ticaret Odası 2025 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2025 Mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,83 olarak gerçekleşti.

2024 Mayıs ayına göre 2025 Mayıs ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 46,57 olarak gerçekleşti.

Nisanda İstanbul'un enflasyonu aylık bazda enflasyon yüzde 3,21 olurken yıllık yüzde 47,21 olarak gerçekleşmişti.

Yurt içinde tüm gözler 3 Haziran Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.

Ayrıntılar geliyor....