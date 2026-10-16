Son dakika...İstanbul Valiliği duyurdu: Hafta sonu yapılmayacak
İstanbul Valiliği, 17-18 Ekim'de bilim ve sanat merkezlerinde yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, DYK kurslarına ve halk eğitim merkezlerindeki eğitimlere ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, 17-18 Ekim'de bilim ve sanat merkezlerinde yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, DYK kurslarına ve halk eğitim merkezlerindeki eğitimlere ara verildiğini duyurdu.
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