Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kırklareli için "çok kuvvetli yağış" uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ancak, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.