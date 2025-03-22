İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto edenlere ilişkin açıklama yaptı.
Gül, "Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır." dedi.
Gül şu ifadeleri kullandı:
-Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu protestolarında dün 343 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.