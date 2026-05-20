AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, 3 saatlik periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM’un değerlendirmelerine göre; İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

AKOM’un değerlendirmesine göre, önümüzdeki 3 saat boyunca gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların yerelde kısa sureli (20-30dk) ve kuvvetli (10-15kg) olabileceği değerlendiriliyor.