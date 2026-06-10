Geçen ay İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün yapılan AKP Grup Toplantısı'nda iktidar partisine katıldı.
Beyaz'a AKP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat parti rozeti taktı.
Geçen ay İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün yapılan AKP Grup Toplantısı'nda iktidar partisine katıldı.
Beyaz'a AKP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat parti rozeti taktı.
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