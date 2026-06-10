Geçen ay İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün yapılan AKP Grup Toplantısı'nda iktidar partisine katıldı.

Beyaz'a AKP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat parti rozeti taktı.

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