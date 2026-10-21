İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını istedi.

Fakıbaba'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamasına tepki gösteren Dervişoğlu, "'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı...

İSTİFA ETTİ

Dervişoğlu’nun çağrısının ardından Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de milletvekilliğinden istifa etti.

Fakıbaba, yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Fakıbaba ile görüşmesini aktarmış ve Fakıbaba'nın partisiyle anlaşamadığını söylemişti.

Fakıbaba, "Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" ifadelerini kullanmıştı...

2015 ve 2018 yıllarında AKP'den milletvekili seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 2022 yılında AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılmıştı.

Fakıbaba, 2023'teki seçimlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili seçilmişti...