Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Kongre Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Yeni yasama yılı öncesindeki toplantı öncesinde gözler, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çevrildi.

Tugay’ın AKP’ye katılması ve rozetinin Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞACAK

Erdoğan, yeni yasama yılının başlamasının ardından AKP milletvekilleriyle ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

AKP Kongre Merkezi’nde saat 11.00’de başlaması planlanan toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmeler yapılması ve milletvekillerine mesajlar verilmesi bekleniyor.

TUGAY AKP GENEL MERKEZİ'NE GELDİ

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri ise Cemil Tugay’ın AKP’ye katılımı olacak.

CHP’den istifa eden Tugay’ın bugün AKP’ye geçeceği ve parti rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.

Öte yandan Cemil Tugay’ın az önce AKP Genel Merkezi’ne geldi.

AKP İDDİALARINI DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Cemil Tugay, daha önce AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları birkaç kez yalanlamıştı. Tugay, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Tugay, AKP’ye geçiş iddialarının yeniden gündeme gelmesinin ardından da siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini belirtmişti.

“Kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum” diyen Tugay, yerel yönetici olarak İzmir’e karşı sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamıştı.

Eylül ayında ise Tugay’ın AKP üyelik formu doldurduğu yönündeki iddia da basın danışmanlığı tarafından yalanlanmıştı.