CHP'nin ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişinin gözaltına alınması Türkiye'nin pek çok yerinde protesto edilmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin ardından İzmir Valiliği de kentte 5 gün süreyle eylem ve gösteri yasağı getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar uyarınca il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00'dan 25.03.2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.