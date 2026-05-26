CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından siyasi hareketlilik sürerken CHP lideri Özgür Özel’in ilk mitingini İzmir’de yapacağı açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Özel’in bugün kente geleceğini belirterek yurttaşları saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki programa davet etti.
İzmir Valiliği, mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini uygun bulmadı. Meydanda sınırlı sayıda katılımcıya izin verilebileceği belirtilerek organizasyon için Gündoğdu Meydanı’nın işaret edildiği aktarıldı.
CHP kanadı ise miting planında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu. Parti yönetiminin, programın Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacağını resmi makamlara bildirdiği ifade edildi.