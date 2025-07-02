Son Dakika Haberi... İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
EKİPLERDEN TAHLİYE ANONSU
Ekipler, vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri yönünde anons yapıyor.
Yapılan anonsta, "Vatandaşlarımızın dikkatine, lütfen evlerimizi tahliye edelim, yangın bölgesinden uzaklaşalım" ifadeleri kullanılırken; yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehlikesi bulunuyor.