Muhalefetin kazandığı belediyelere yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Rüşvet' ve 'İrtikap' soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de yer aldığı 21 isim sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek



Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile Meclis Üyeleri Emre Pala ile ve Ferdi Hepyılmaz da yer alıyor. Polis, Çiçek'in konutunda ve Menderes Belediyesi'nde arama çalışmalarını sürdürüyor.



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