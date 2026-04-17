İzmir Torbalı’daki Özel İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kendi aralarında oluşturdukları bir mesajlaşma grubunda okula saldırı planı yaptıkları ortaya çıktı.

“12/A Aviyonik” adıyla kurulan ve 20 öğrencinin yer aldığı WhatsApp grubunda yapılan yazışmalarda, son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine ayrıntılı değerlendirmeler yapıldığı tespit edildi. Dijital materyaller incelemeye alınırken 8 öğrenci de gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...