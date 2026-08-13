Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır.

Anlaşmanın temel hedefi; bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmektir. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO’ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.