İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kartal Belediyesi'ne "rüşvet" ve "usulsüzlük" iddiaları nedeniyle operasyon düzenlendi.
Soruşturmada 8 riskli yapının inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi.
Şüphelilerin banka hesaplarında ise yüksek miktarda işlem hacmi belirlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında riskli binalara ilişkin düzenlenen raporlarda usulsüzlük yapıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturmanın "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "rüşvet" suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.