Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

FETÖ FİRARİSİ OLARAK YURT DIŞINDA

Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.

11 EYLÜL'DE FETHİ KABİR YAPILACAK

Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 11 Eylül'de fethi kabir yapılması kararı verildi. Fethi kabirin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceği, mezardan alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceği öğrenildi.