İran, ABD'nin Katar'daki üssüne 6 füze fırlattı. Reuters'in aktardığına göre; İsrailli yetkili Axios'a İran'ın Katar'daki ABD üslerine 6 füze fırlattığını söyledi. Doha'da çok sayıda patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonu IRIB de gelişmeyi "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" diye duyurdu.
IRAK'A DA FÜZEL ATILDI
İsrail medyasında geçen haberlere göre İran tarafından Irak'a da füze atıldı. Özellikle bölgedeki ABD üsslerinin hedef alındığı aktarılıyor. CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak'ta ve Katar'daki ABD üssleri hedef alındı.
KÖRFEZ ALARMDA
Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapatma kararı alırken, Bahreyn vatandaşlarına sokağa çıkmama yönünde çağrı yaptı.