İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevini sonlandırdı.
CHP Genel Merkezi İstanbul il Başkanlığı için görevlendirme yapacak.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevini sonlandırdı.
CHP Genel Merkezi İstanbul il Başkanlığı için görevlendirme yapacak.
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