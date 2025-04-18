GÖKMEN ULU / SÖZCÜ ÖZEL

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik kamu harcamalarında usulsüzlük iddiaları üzerine

soruşturma açıldı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaklaşık beş ay boyunca delil

toplama sürecinin ardından yapılan operasyonla Kemalpaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürü H.B.

ile organizasyon şirketi S.P'nin yanı sıra belediye başkan yardımcısı, muhasebe müdürü ve

kültür işleri personeli de gözaltına alındı.

KONU TERÖR SALDIRISI NEDENİYLE İPTAL EDİLEN KONSER ÖDEMESİ

Soruşturma, geçen sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlaşma yapılan Gülşen

Bayraktar'ın konseri hakkında açıldı. Konser, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle iptal edilmişti. Konserin iptal edilmesinden sonra

sanatçı ve organizasyon şirketine yapılan ödemeler mercek altına alındı. "Kamu harcamalarında

usulsüzlük yapıldığı" ve rüşvet iddiaları hakkındaki ihbar üzerine başlatılan soruşturma

kapsamında beş zanlı hakkında "İştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara

uğratarak haksız menfaat temin ettikleri" suçlamasıyla yakalama kararı verildi. Dün akşam polis

ekiplerince gözaltına alınan beş şüpheli Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin

ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İHBARI BELEDİYE BAŞKANI YAPTI

Söz konusu iddiaların soruşturulması için Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in

başvuruda bulunduğu öğrenildi. Savcılığa başvurarak iddiaların soruşturulması talebinde

bulunan CHP'li Başkan bütün detayları SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu'ya anlattı. Önce idari

soruştarma açarak kültür işleri müdürünü açığa aldığını, ardından da savcılığa ihbarda

bulunduğunu belirten Türkmen şöyle konuştu:

ORGANİZASYON ŞİRKETİNE HAK ETTİĞİNDEN FAZLA PARA ÖDENDİĞİ İDDİASI

Çok değerli Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki konser için arkadaşlar sanatçı Gülşen'le

anlaşmışlar. Ancak bayram öncesi terör saldırısı olunca bayramımızın eğlence kısmını iptal ettik.

Sanatçının hak edişinden teknik ekiplere kadar bütün maliyet toplam 5 milyon lira civarındaydı.

Organizasyon şirketi etkinlik hazırlıkları kapsamında ön harcamalar yapmış. Etkinlik iptal olduğu

zaman sanatçı ve şirketin sözleşmeden doğan yasal hakları var. Bu doğrultuda ödenmesi

gereken rakam 1 milyon 450 bin lira olarak hesaplandı. Fakat bana olması gerekenden fazla

ödeme yapıldığı bilgisi ulaştı.

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN 400 BİN LİRA RÜŞVET ALDIĞI İDDİASI

Kültür İşleri Müdürlüğümüzde çalışan bir personelimiz bana gelerek bu iş için 400 bin lira

fazladan ödemede bulunulduğunu, yani 1 milyon 850 bin lira ödeme yapıldığını anlattı. Aradaki

400 bin liralık farkı Kültür İşleri Müdüresi H.B'nin rüşvet olarak aldığını iddia etti.

ŞİRKET YETKİLİSİ RÜVET VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Belediye başkan yardımcısı ve yönetimden arkadaşlarımla olayı araştırmak için makam odamda

toplandık. Organizasyon şirketi yetkilisini çağırdık. Şirket yetkilisi itiraf etti, bir benzin

istasyonunda H.B'ye 400 bin lira para verdiğini söyledi. Bunun üzerine Kültür İşleri Müdüresini

çağırdık. H.B. iddiayı reddetti, "Komplo" dedi. Konuşulanları tutanak altına aldık. 18 Kasım 2024

tarihinde idari soruşturma başlattım ve derhal H.D'yi açığa aldım. Ardından da adli soruşturma

yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulundum.

"DİĞER ÜÇ PERSONELİN GÖZALTINA ALINMASINA ŞAŞIRDIM"

Ancak idari soruşturma tutanağında imzası olan belediye başkan yardımcımızın, muhasebe

müdürümüzün ve kültür işlerinde evrak işlemleri personelinin de gözaltına alınmasına şaşırdım.

Rüşvet alma şüphelisi H.D. ile rüşvet verme zanlısı S.P'nin yanı sıra diğer üç arkadaşımızın

gözaltına alınmasını anlamış değilim. Bundan sonrası adli makamların işidir.

"BABAM OLSA HAK YEDİRMEM"

Ben 10 sene belediye başkanlığı tecrübesine sahibim. 120 bin Kemalpaşalı'nın 1 liralık hakkını

kimseye yedirmem. Babam olsa hak yedirmem. Hal böyleyken sansasyonel algı

operasyonlarıyla gerçeği çarpıtma haberleri yapılmasına yazıklar olsun diyorum.

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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da soruşturma ve operasyona ilişkin

yazılı açıklama yaptı, detaylar için SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Aslanoğlu şu ifadeleri dile

getirdi:

"GERÇEK ÇARPITILARAK SANSAYONEL ALGI YAYINLARI YAPILIYOR"

Kemalpaşa belediyesine bu akşam saatlerinde yapılan gözaltılar, bizzat belediye başkanımız

sayın Mehmet Türkmen’in şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamındadır.

Sanatçı Gülşen’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser vermesi ve etkinlikler düzenlenmesi

için yapılan organizasyonda, konser, TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle iptal

edilmiştir. Soruşturma, konser iptal edilmesine rağmen sözleşmenin bağlayıcı hükümleri

nedeniyle firmaya belli bir miktar ödeme yapılması ile ilgilidir ve konu hakkında bizzat

Kemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen soruşturma yapılmasını istemiştir.

Belediye başkanımızın çok önce soruşturma istediği konuda görevliler çağrılarak da ifadeleri

alınabilecekken yine aynı yönteme başvurulmuştur.

Soruşturmanın selameti açısından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önemsiyor ve

soruşturmanın her aşamasının ilçe halkının hakkını korumak adına Kemalpaşa Belediyemizce

yakından takip edilmekte olduğunun bilinmesini istiyorum.

Ancak bunun çarptılarak CHP yönetimindeki belediyeye yönelik sansasyonel algı yayınları

yapılmasını doğru bulmuyoruz.