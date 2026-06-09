Son Dakika... Kılıçdaroğlu ekibinden 'grup toplantısı' açıklaması
TBMM'de yaşanan CHP Grup Toplantısı geriliminde iki taraf da 13.30'da kürsüye çıkacağını iddia ediyor. Olağanüstü şekilde toplanan Kılıçdaroğlu kurmayları toplantısına devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez 'Toplantı iptal edilmedi, müzakereler devam ediyor' ifadelerini kullandı. Özel'e yakın vekiller bu açıklamaya "Müzakere yok" yanıtını verdi.
TBMM'de yaşanan CHP Grup Toplantısı geriliminde iki taraf da 13.30'da kürsüye çıkacağını iddia ediyor. Olağanüstü şekilde toplanan Kılıçdaroğlu kurmayları toplantısına devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez 'Toplantı iptal edilmedi, müzakereler devam ediyor' ifadelerini kullandı. Özel'e yakın vekiller bu açıklamaya "Müzakere yok" yanıtını verdi.
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